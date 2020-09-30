Смаль выступит за «Прему» в итальянской Формуле-4

Пилот молодёжной программы SMP Racing Кирилл Смаль примет участие в трёх этапах итальянской Формулы-4, которые пройдут в октябре и ноябре.



15-летний Смаль будет выступать на автомобиле итальянской команды Prema Powerteam и выйдет на старт соревнований четвёртого, шестого и седьмого этапов чемпионата. Уже завтра, 1 октября, россиянин примет участие в коллективных тестах итальянской Формулы 4, которые состоятся на автодроме «Муджелло» в Италии.



Таким образом, гоночная программа для Кирилла будет расширена, что позволит ему получить дополнительный опыт в Формулах. Ранее Смаль выступал в картинге и дебютировал в новой для себя дисциплине только в июле – он проводит сезон в немецкой Формуле-4.



Даты соревнований некоторых этапов в этих двух чемпионатах совпадают, поэтому Кирилл Смаль пропустит пятый раунд соревнований итальянской Ф-4, но примет участие в немецкой Формуле 4: 16-18 октября её гонки пройдут на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг».