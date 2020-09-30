«Феррари»: мы не устраиваем перестрелку между своими молодыми гонщиками

Глава гоночной академии «Феррари» Лоран Мекис подчеркнул, что приоритетом для него является развитие пилотов, и добавил, что не будет стремиться к тому, чтобы они устроили сражение за право попасть в Формулу-1 в 2021-м.
В настоящее время сразу три юниора «Феррари» в той или иной степени претендуют на попадание в Ф-1. Это россиянин Роберт Шварцман, Мик Шумахер и Каллум Айлотт. Все они выступают в Формуле-2.
«Хорошо, что у нас есть такая проблема. Нам и хочется иметь дело с вещами такого рода.
Парни отлично справляются с работой. Мик и Каллум добились существенного прогресса. Они хорошо оторвались от преследователей в чемпионате [Формулы-2]. Роберт проводит свой первый сезон, но в значительной степени способен с ними потягаться.
Мы далеки от того, чтобы устроить для них перестрелку. Мы хотим, чтобы они развивались. Мы уже видели это на примере Шарля Леклера», — приводит слова Мекиса MotorsportWeek.
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