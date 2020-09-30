Видео: Роберт Шварцман впервые управляет машиной Формулы-1 «Феррари»

Опубликовано видео, как пилот Академии «Феррари» программы SMP Racing Роберт Шварцман впервые управляет автомобилем Формулы-1. Россиянин пилотирует SF71H, на котором команда «Феррари» выступала в 2018 году.

Напомним, Шварцману как одному из трёх лучших пилотов Академии «Феррари» (Ferrari Driver Academy) предоставили возможность дебютировать за рулём автомобиля Формулы-1 уже в текущем сезоне. 11 декабря российский гонщик впервые примет участие в пятничной тренировке, это случится на Гран-при Абу-Даби.

В сезоне Формулы-2 2020 года Шварцман, на счету которого 140 очков, занимает пятое место. У лидера сезона Мика Шумахера 191 очко. До конца сезона осталось провести два этапа (то есть четыре гонки), оба они пройдут в Бахрейне.