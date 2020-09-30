В «Дукати» объявили состав пилотов на сезон-2021

Команда MotoGP «Дукати» официально объявила, что в сезоне-2021 за заводскую команду в паре с Данило Петруччи будет выступать Франческо Баньяя, который заменит Андреа Довициозо. В «Прамак» на место Баньяи придёт Жоан Зарко.
Напомним, Довициозо ещё в ходе Гран-при Австрии в августе объявил, что сезон-2020 станет для него последним в составе «Дукати». Итальянец выступал за команду с 2013 года. На данный момент его лучший результат — второе место по итогам сезона, на котором он финишировал с 2017 по 2019 год. В текущем сезоне он идёт на четвёртом месте.
Что касается Баньяи, то он дебютировал в MotoGP в 2019 году, заняв 15-е место по итогам сезона. В сезоне-2020 он впервые попал на подиум, заняв второе место на Гран-при Сан-Марино. В настоящее время он занимает 13-ю строчку в личном зачёте.
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