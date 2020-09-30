«Виктор, будь здоров». Тодт поддержал заболевшего коронавирусом президента РАФ

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт в своём официальном твиттер-аккаунте выразил поддержку президенту Российской автомобильной федерации Виктору Кирьянову. В дни Гран-при России Формулы-1 на «Сочи Автодроме», проходившего с 25 по 27 сентября, сообщалось, что Кирьянов заразился коронавирусом.



«Я желаю моему другу Виктору Кирьянову, президенту Российской автомобильной федерации, благополучного выздоровления. Victor, bud zdorov!» — написал Тодт.

В конце 2018 года при активном участии РАФ и лично Виктора Кирьянова в Санкт-Петербурге состоялась ежегодная Генеральная ассамблея ФИА, а также гала-церемония вручения наград ФИА на вечере с участием чемпионов ведущих мировых гоночных серий.