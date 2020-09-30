«Виктор, будь здоров». Тодт поддержал заболевшего коронавирусом президента РАФ
Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт в своём официальном твиттер-аккаунте выразил поддержку президенту Российской автомобильной федерации Виктору Кирьянову. В дни Гран-при России Формулы-1 на «Сочи Автодроме», проходившего с 25 по 27 сентября, сообщалось, что Кирьянов заразился коронавирусом.
«Я желаю моему другу Виктору Кирьянову, президенту Российской автомобильной федерации, благополучного выздоровления. Victor, bud zdorov!» — написал Тодт.
В конце 2018 года при активном участии РАФ и лично Виктора Кирьянова в Санкт-Петербурге состоялась ежегодная Генеральная ассамблея ФИА, а также гала-церемония вручения наград ФИА на вечере с участием чемпионов ведущих мировых гоночных серий.
- 30 сентября 2020
-
15:30
-
14:36
-
14:31
-
14:09
-
13:36
-
13:12
-
12:28
-
12:16
-
11:06
-
11:04
-
10:10
-
09:07
-
01:55
-
00:55
- 29 сентября 2020
-
23:29
-
21:34
-
20:28
-
19:34
-
19:22
-
19:03
-
18:55
-
18:28
-
18:19
-
16:54
-
15:42
-
15:36
-
15:21
-
15:18
-
15:04
-
14:15
-
12:41
-
12:13
-
11:51
-
11:04
-
10:40
Партнерский контент