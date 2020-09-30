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«Феррари» планирует участие Шумахера, Айлотта и Шварцмана в тестах Ф-1 в Абу-Даби

«Феррари» планирует участие Шумахера, Айлотта и Шварцмана в тестах Ф-1 в Абу-Даби
Авто / Формула-1 0

Участие в пятничных тренировках Гран-при Айфеля и Гран-при Абу-Даби не должно стать для пилотов Академии «Феррари» Мика Шумахера, Каллума Айлотта и Роберта Шварцмана единственным опытом работы с актуальными болидами Формулы-1 в 2020 году. Как заявил руководитель академии и спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис, три этих гонщика должны принять участие в тестах молодых пилотов, которые пройдут в Абу-Даби после финального этапа Формулы-1 сезона-2020. В отличие от прошлых лет, тесты уместятся в один день, зато каждая команда получит право работать с двумя болидами, а не одним. Участвовать в испытаниях имеют право гонщики, которые провели в Ф-1 не более двух Гран-при.

«Вполне естественно, что мы не упустим этот шанс. Вы увидите, как три наших молодых пилота участвуют в тестах — либо в составе нашей команды, либо в составе наших команд-партнёров», — приводит слова Мекиса Speedweek.

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