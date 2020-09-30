Гонщики Формулы-1 отреагировали на пугающую аварию на этапе Формулы-2 в Сочи

Гонщики Формулы-1 Даниэль Риккардо («Рено») и Джордж Расселл («Уильямс») прокомментировали аварию, которая случилась на этапе Формулы-2 в Сочи. Напомним, Джек Эйткен и Лука Гьотто вели острую борьбу в повороте «Омега», в какой-то момент Джека немного сорвало с траектории, и он отправил Гьотто в отбойник, но и сам в него улетел. Машины покинули место аварии, но отбойники разрушились, болид итальянца загорелся. Спортсмен успел покинуть машину, не получив травм.

«Авария была очень серьёзной. Барьеры TecPro отлично справились с задачей. Я был удивлён, что все так легко отделались. Это и хотелось бы видеть.

Барьеры TecPro очень важны в таких поворотах. Они действительно поглощают силу удара, позволяя машине постепенно снижать скорость», — цитирует Риккардо RaceFans.

«Хорошо, что гонщикам удалось так быстро выбраться из машин. Удар был сильный. ФИА и Формула-2 проделали отличную работу — машины такие крепкие.

Использование TecPro — интересная идея. Что по-настоящему хорошо, так это то, что машины от них не отскакивают, что зачастую бывает в случае с шинами», — сказал Расселл.