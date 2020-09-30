Бывший механик «Макларена»: контракт Переса могут подтвердить на следующей неделе

Бывший механик «Макларена» Марк Пристли считает, что на следующей неделе станет известно о подписании контракта Серхио Пересом.



«Да, мы ждём подтверждения на следующей неделе. Скорее всего, это будет „Хаас“ для Чеко. На самом деле есть ещё вариант — «Альфа Ромео», но думаю, что там будут Кими Райкконен и Мик Шумахер. В «Хаасе» же может освободиться два места, и думаю, что Перес вполне может оказаться там.



Ещё один вариант — «Ред Булл». Если посмотреть за рамки программы «Ред Булл», то Нико Хюлькенберг и Серхио Перес — неплохие варианты. По-прежнему есть реальная возможность, что Чеко и Нико могут оказаться в «Ред Булл» на сезон или два. Думаю, мы должны получить ответы от Чеко на следующей неделе", — приводит слова Пристли PlanetF1.