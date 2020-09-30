Бывший механик «Макларена»: контракт Переса могут подтвердить на следующей неделе
Бывший механик «Макларена» Марк Пристли считает, что на следующей неделе станет известно о подписании контракта Серхио Пересом.
«Да, мы ждём подтверждения на следующей неделе. Скорее всего, это будет „Хаас“ для Чеко. На самом деле есть ещё вариант — «Альфа Ромео», но думаю, что там будут Кими Райкконен и Мик Шумахер. В «Хаасе» же может освободиться два места, и думаю, что Перес вполне может оказаться там.
Ещё один вариант — «Ред Булл». Если посмотреть за рамки программы «Ред Булл», то Нико Хюлькенберг и Серхио Перес — неплохие варианты. По-прежнему есть реальная возможность, что Чеко и Нико могут оказаться в «Ред Булл» на сезон или два. Думаю, мы должны получить ответы от Чеко на следующей неделе", — приводит слова Пристли PlanetF1.
- 30 сентября 2020
-
18:43
-
17:41
-
16:11
-
15:30
-
14:36
-
14:31
-
14:09
-
13:36
-
13:12
-
12:28
-
12:16
-
11:06
-
11:04
-
10:10
-
09:07
-
01:55
-
00:55
- 29 сентября 2020
-
23:29
-
21:34
-
20:28
-
19:34
-
19:22
-
19:03
-
18:55
-
18:28
-
18:19
-
16:54
-
15:42
-
15:36
-
15:21
-
15:18
-
15:04
-
14:15
-
12:41
-
12:13
Партнерский контент