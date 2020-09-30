Источник: Мазепин ведёт переговоры с «Хаасом» о контракте на сезон-2021

Российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин может подписать контракт с командой Формулы-1 «Хаас», сообщает итальянский Motorsport. По информации источника, во время уик-энда в Сочи прошли переговоры между отцом Никиты Мазепина Дмитрием и командой. Сообщается, что Дмитрий Мазепин внёс предложение, «от которого трудно отказаться», в связи с чем остальные переговоры были заморожены. Ранее сообщалось, что переговоры с «Хаасом» ведёт мексиканский гонщик Серхио Перес.
Что касается Переса, то в качестве места продолжения карьеры Чеко называют «Уильямс». У пилотов команды есть контракты на следующий сезон, однако в связи со сменой владельцев эти соглашения не кажутся настолько крепкими.
Никита Мазепин должен закончить сезон Формулы-2 в первой семёрке, чтобы получить суперлицензию на сезон-2021.
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