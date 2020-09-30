В «Феррари» оценили тесты Шварцмана, Шумахера и Айлотта во Фьорано

Руководитель Академии «Феррари» Марко Матасса оценил тесты на болиде 2018 года, которые провели во Фьорано Мик Шумахер, Каллум Айлотт и Роберт Шварцман.



«Я очень доволен тем, как прошел сегодняшний день. Я хотел бы поблагодарить „Феррари“ за её поддержку, потому что в середине такого напряженного сезона совсем не просто изменить конфигурацию машины в соответствии с индивидуальными потребностями всем трём гонщикам, помогая им разобраться с чем-то столь же сложным, как автомобиль Формулы-1 с гибридным двигателем.



С технической точки зрения я доволен тем, как Мик, Каллум и Роберт быстро привыкли к болиду. Дла двоих из них это не было дебютом за рулём болида Формулы-1, но даже в этом случае не так просто переключиться на стиль пилотирования, который необходим за рулём машины Формулы-2 на стиль, который подходит для болида Формулы-1. У этой машины гораздо большая мощность, более совершенная тормозная система и рулевое управление, которое требовательно к точности движений. Однако все они были быстрыми и сразу же начали пилотировать в хорошем темпе. Я считаю, что сегодняшние круги будут очень полезны, когда Мик и Каллум поедут в пятницу на „Нюрбургринге“.



На эмоциональном уровне было замечательно видеть парней в красных гоночных костюмах перед „Феррари“, когда они позировали для группового фото, особенно в ситуации с Робертом, который впервые сел за руль болида Формулы-1. Это незабываемый момент для любогот пилота», — приводит слова Матассы пресс-служба «Феррари».