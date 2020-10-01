Шовлин — о штрафе Хэмилтона: мы не думали, что Льюис проедет так далеко

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Энди Шовлин объяснил ситуацию перед стартом Гран-при России, за которую Льюис Хэмилтон получил два пятисекундных штрафа и лишился возможности побороться за победу в гонке.



«Льюис сказал, что он хочет потренировать старт дальше по пит-лейну, потому что сразу же на выезде на асфальте было много следов от покрышек. На стартовой решётке слой резины намного меньше, так что и условия совершенно другие. Такое случается, мы сами часто советовали Хэмилтону и Боттасу проехать чуть дальше для тренировки старта. В Сочи Льюис предложил это сам, но мы не думали, что он проедет так далеко. Мы ожидали, что он проедет на несколько метров дальше. Мы не поняли друг друга. Нас следовало обсудить это решение более подробно», — приводит слова Эндрю Шовлина пресс-служба команды.