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Лехто: Ферстаппен всегда будет сохранять за собой право на переход в «Мерседес»

Лехто: Ферстаппен всегда будет сохранять за собой право на переход в «Мерседес»
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 и экс-напарник Михаэля Шумахера по «Бенеттону» Джей Джей Лехто ответил на вопрос, может ли пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в ближайшее время перейти в «Мерседес» и стать напарником Льюиса Хэмилтона.

«Пилот такого уровня, как Макс, всегда будет сохранять за собой право на подобный переход. С «Ред Булл» Ферстаппен может побеждать, но лишь иногда. Ничто не говорит о том, что в ближайшие годы расстановка сил в пелотоне кардинально изменится. «Ред Булл» — второй по скорости, а «Мерседес» — номер один. Дуэт Ферстаппена и Хэмилтона станет фейерверком на трассе и за её пределами. Это два крутых пилота, которые не уступят в борьбе ни на дюйм», — приводит слова Лехто GrandPX.

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