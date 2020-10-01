Лехто: Ферстаппен всегда будет сохранять за собой право на переход в «Мерседес»

Бывший гонщик Формулы-1 и экс-напарник Михаэля Шумахера по «Бенеттону» Джей Джей Лехто ответил на вопрос, может ли пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в ближайшее время перейти в «Мерседес» и стать напарником Льюиса Хэмилтона.



«Пилот такого уровня, как Макс, всегда будет сохранять за собой право на подобный переход. С «Ред Булл» Ферстаппен может побеждать, но лишь иногда. Ничто не говорит о том, что в ближайшие годы расстановка сил в пелотоне кардинально изменится. «Ред Булл» — второй по скорости, а «Мерседес» — номер один. Дуэт Ферстаппена и Хэмилтона станет фейерверком на трассе и за её пределами. Это два крутых пилота, которые не уступят в борьбе ни на дюйм», — приводит слова Лехто GrandPX.