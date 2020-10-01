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Алонсо – о Феттеле в «Феррари»: у нас обоих не было нужной машины в нужное время

Алонсо – о Феттеле в «Феррари»: у нас обоих не было нужной машины в нужное время
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо заявил, что он, как и Себастьян Феттель, не смог выиграть титул в «Феррари», потому что итальянская команда не предоставила им соответствующий болид.

«Мы все приходим в «Феррари» с большими ожиданиями. «Скудерия» — легендарная и особенная команда Формулы-1. Несмотря на то что я не выиграл с ними титул, опыт был весьма положительным. Феттель также сохранит хорошие воспоминания о команде, но у нас обоих не было нужной машины в нужное время.

Если вы подписываете контракт с «Феррари», то рассчитываете, что сможете выиграть титул. После четырёх чемпионств Феттель, вероятно, думал, что может выиграть ещё один со «Скудерией», но иногда вам просто не везёт. Вот почему я какое-то время не сосредотачивался на Формуле-1 и начал гоняться в «24 часа Ле-Мана». Я старался выиграть всё, что можно было выиграть», — приводит слова Алонсо Sport Bild.

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