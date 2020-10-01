«Хонда» ведёт переговоры с Марко о контракте для Цуноды

Глава автоспортивного подразделения «Хонда» Масаси Ямамото сообщил, что ведёт переговоры с консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко о контракте для своего протеже Юки Цуноды на сезон-2021. Предполагается, что японский пилот Ф-2 заменит россиянина Даниила Квята в «Альфа Таури».
«Я говорил с Марко после заездов Ф-2 в России, и он выразил сожаление, что вторая гонка была завершена из-за красных флагов. В результате Цунода сейчас третий в чемпионате.
Мы не ожидаем объявления о контракте сразу после Гран-при России. Но уже октябрь, и я занят переговорами с Марко о возможностях. Пока решение не принято, хотя Хельмут — большой поклонник Цуноды», — приводит слова Ямамото GrandPX со ссылкой на японский портал as-web.jp.
Французский еженедельник Auto Hebdo также прогнозирует в команде из Фаэнцы грядущую замену Квята.
«Поскольку он явно находится в тени Пьера Гасли, Квяту – с более чем 100 гонками за плечами – безусловно, не может быть отдано предпочтение в сравнении с Юки Цунодой», — отмечается в издании.
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