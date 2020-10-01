Девятикратный чемпион WRC Лёб вновь примет участие в «Дакаре»

Девятикратный чемпион по классическому ралли (WRC) француз Себастьян Лёб сообщил, что будет выступать на ралли-марафоне «Дакар» 2021 года в составе новой команды. 46-летний француз поедет за команду Bahrain Raid Xtreme, которая принадлежит Prodrive.
«Я рад сообщить, что поеду за рулём Bahrain Raid Xtreme в новом захватывающем «Дакаре». Это будет дебют для команды», — написал Лёб на своей странице в «Твиттере».
Лёб в пятый раз примет участие в «Дакаре», он выступал на ралли-марафоне с 2016 по 2019 год в составе заводской команды «Пежо». Лучшим результатом француза является финиш на втором месте в 2017 году.
В классическом ралли француз в этом сезоне выступает за Hyundai, но из-за сокращения календаря он стартовал всего в двух гонках.
Ралли «Дакар» в 2021 году во второй раз пройдет в Саудовской Аравии. Марафон состоится с 3 по 15 января.
- 1 октября 2020
-
14:48
-
13:33
-
13:15
-
11:38
-
10:44
-
10:19
-
00:50
- 30 сентября 2020
-
23:29
-
22:17
-
22:01
-
20:49
-
20:02
-
19:57
-
18:43
-
17:41
-
16:11
-
15:30
-
14:36
-
14:31
-
14:09
-
13:36
-
13:12
-
12:28
-
12:16
-
11:06
-
11:04
-
10:10
-
09:07
-
01:55
-
00:55
- 29 сентября 2020
-
23:29
-
21:34
-
20:28
-
19:34
-
19:22