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Девятикратный чемпион WRC Лёб вновь примет участие в «Дакаре»

Девятикратный чемпион WRC Лёб вновь примет участие в «Дакаре»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Девятикратный чемпион по классическому ралли (WRC) француз Себастьян Лёб сообщил, что будет выступать на ралли-марафоне «Дакар» 2021 года в составе новой команды. 46-летний француз поедет за команду Bahrain Raid Xtreme, которая принадлежит Prodrive.

«Я рад сообщить, что поеду за рулём Bahrain Raid Xtreme в новом захватывающем «Дакаре». Это будет дебют для команды», — написал Лёб на своей странице в «Твиттере».

Лёб в пятый раз примет участие в «Дакаре», он выступал на ралли-марафоне с 2016 по 2019 год в составе заводской команды «Пежо». Лучшим результатом француза является финиш на втором месте в 2017 году.

В классическом ралли француз в этом сезоне выступает за Hyundai, но из-за сокращения календаря он стартовал всего в двух гонках.

Ралли «Дакар» в 2021 году во второй раз пройдет в Саудовской Аравии. Марафон состоится с 3 по 15 января.

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