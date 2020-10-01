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Босс «Пирелли»: Михаэль Шумахер — это совершенство. В Хэмилтоне я вижу креативность

Босс «Пирелли»: Михаэль Шумахер — это совершенство. В Хэмилтоне я вижу креативность
Авто / Формула-1 0

Генеральный директор «Пирелли» Марко Тронкетти Провера предложил свой вариант ответа на вопрос, кто является более выдающимся пилотом — Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.

«Я не могу сказать, какой пилот сильнее. Мы говорим о двух совершенно разных личностях. Для меня Шумахер — это совершенство в сочетании с отличной способностью концентрироваться. В Льюисе я вижу креативность, которая отличает его от Михаэля», — приводит слова Проверы Planet F1.

Он также прокомментировал ситуацию в «Феррари», которая переживает трудные времена в нынешнем сезоне.

«Формула-1 без сильной «Феррари» не обладает магической силой. Но я уверен, что «Скудерия» вернётся. Шарль – подходящий пилот для них. Им стоило бы положиться на него, потому что Леклер сочетает в себе смелость с аккуратным пилотажем», — добавил Провера.

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