В «Альфа Таури» показали, как поёт Квят

Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала забавный ролик, на котором запечатлён поющий Даниил Квят. Россиянин вместе с напарником Пьером Гасли принимал участие в очередном командном мероприятии. Предполагалось, что камера перед пилотами должна быть выключена, но исполнение Квята всё-таки оказалось записано.
На видео Даниил напевает песню Pitbull — I Know You Want Me. В какой-то момент Гасли даже поинтересовался у россиянина, чью песню тот исполняет.
Видео доступно на официальной странице «Альфа Таури» в «Твиттере».
После 10 этапов нынешнего сезона Даниил Квят занимает 14-е место в личном зачёте. На его счету 14 очков. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли (45) – 10-й. В чемпионате лидирует пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (205). Вторым идёт Валттери Боттас (161). Макс Ферстаппен (128) — третий.
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