Феттель объяснил, в чём несправедливость рестарта с места после красного флага

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что пилоты несправедливо получают преимущество из-за правила рестарта гонки с места после остановки красными флагами. Особенно это было заметно во время Гран-при на трассе «Муджелло».

«Не помню, когда делал столько рестартов. Обычно приходится заново стартовать лишь однажды. Признаюсь, я не большой поклонник этого правила. Ведь, если находишься на хорошей стороне трассы, получаешь большое преимущество.

А можно оказаться на грязной стороне, где всего после нескольких кругов остаётся много кусочков резины. Это не кажется честным. На мой взгляд, нужно сосредоточиться на создании болидов, способных обгонять, а не на такой лотерее.

Что можно сделать? Единственный выход — активнее чистить трассу. Перед началом гонки организаторы убеждаются, что трасса чистая. Но во время рестарта такого не бывает. Поэтому, на мой взгляд, это правило является несправедливым», — сказал Феттель.