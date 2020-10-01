Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель объяснил, в чём несправедливость рестарта с места после красного флага

Феттель объяснил, в чём несправедливость рестарта с места после красного флага
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что пилоты несправедливо получают преимущество из-за правила рестарта гонки с места после остановки красными флагами. Особенно это было заметно во время Гран-при на трассе «Муджелло».

«Не помню, когда делал столько рестартов. Обычно приходится заново стартовать лишь однажды. Признаюсь, я не большой поклонник этого правила. Ведь, если находишься на хорошей стороне трассы, получаешь большое преимущество.

А можно оказаться на грязной стороне, где всего после нескольких кругов остаётся много кусочков резины. Это не кажется честным. На мой взгляд, нужно сосредоточиться на создании болидов, способных обгонять, а не на такой лотерее.

Что можно сделать? Единственный выход — активнее чистить трассу. Перед началом гонки организаторы убеждаются, что трасса чистая. Но во время рестарта такого не бывает. Поэтому, на мой взгляд, это правило является несправедливым», — сказал Феттель.

Алонсо – о Феттеле в «Феррари»: у нас обоих не было нужной машины в нужное время
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020