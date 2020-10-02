«Ред Булл» потратила в 2019 году $ 304 млн

Команда Формулы-1 «Ред Булл» потратила в 2019 году $ 304 млн. Суммы содержатся в свежих финансовых отчётах копании. В 2018 году траты команды были выше на $ 4 млн.

В двух последних сезонах «Ред Булл» занимала третье место в Кубке Конструкторов. Команда за это время сменила поставщика двигателей. После сотрудничества с «Рено» команда перешла на двигатели «Хонды».

«Траты команды остаются подконтрольными. Команда учитывает необходимую адаптацию к введению нового финансового регламента, который вступил в силу в 2021 году», — сказал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что «Ред Булл» намеревается в следующем сезоне заменить Алекса Албона. В настоящее время команда рассматривает кандидатуры Серхио Переса и Нико Хюлькенберга.