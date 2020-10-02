Команда Формулы-1 «Ред Булл» потратила в 2019 году $ 304 млн. Суммы содержатся в свежих финансовых отчётах копании. В 2018 году траты команды были выше на $ 4 млн.
В двух последних сезонах «Ред Булл» занимала третье место в Кубке Конструкторов. Команда за это время сменила поставщика двигателей. После сотрудничества с «Рено» команда перешла на двигатели «Хонды».
«Траты команды остаются подконтрольными. Команда учитывает необходимую адаптацию к введению нового финансового регламента, который вступил в силу в 2021 году», — сказал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что «Ред Булл» намеревается в следующем сезоне заменить Алекса Албона. В настоящее время команда рассматривает кандидатуры Серхио Переса и Нико Хюлькенберга.
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