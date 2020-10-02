Мика Сало признался, что считает суровым штраф Хэмилтона в Сочи

Один из судей Гран-при России Мика Сало признал, что считает суровым штраф, который перед гонкой на «Сочи Автодроме» получил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.



«Это было явное нарушение, поэтому пришлось наложить санкции. Мы тоже думали, что это было сурово, но действовали по таблице штрафов.

После гонки нам передали радиообмен Хэмилтона и команды, где «Мерседес» даёт пилоту разрешение на тренировочный старт. Это была проблема с коммуникацией. Команда не хотела, чтобы Льюис делал это так далеко. В итоге наказание было изменено.

У стюардов в распоряжении так много информации и данных, что решения всегда будут аргументированы. Пару лет назад, когда мы оштрафовали Макса Ферстаппена, со стороны болельщиков поступали угрозы смертью. Но в том эпизоде не было ничего, что могло бы вызвать сомнения. Макс явно нарушил правила.

Моя работа полностью добровольна. Команды выбрали меня на эту роль, и я не слышал от них никаких жалоб. И пилотам стоит помнить, что я стюард, который выносит решения с точки зрения гонщика. Я на их стороне», — приводит слова Сало GrandPX.