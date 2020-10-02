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В «Альфа Таури» отреагировали на решение «Хонды» уйти из Формулы-1

В «Альфа Таури» отреагировали на решение «Хонды» уйти из Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал решение «Хонды» покинуть Формулу-1 по окончании сезона-2021, что оставит итальянскую команду без двигателя на 2022 год.

«Жаль, что „Хонда“ решила прекратить участие в Формуле-1, ведь работа их силового блока постоянно улучшалась, их мотор за короткий промежуток времени стал одним из лучших на стартовой решётке. Я уверен, что вместе мы продолжим достигать сильных результатов в оставшихся гонках этого сезона и в следующем году.

Конечно, мы уважаем причину, по которой „Хонда“ решила сконцентрироваться на инициативах, связанных с экологией, с целью добиться „углеродной нейтральности“. Все в „Альфа Таури“ желают им удачи в достижении их целей. Будет нелегко найти такого нового партнёра-моториста, как „Хонда“, но, конечно, мы начнём изучать все возможности, чтобы найти наилучшее решение по силовому блоку на 2022 год и далее», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».

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