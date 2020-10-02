В «Хонде» объяснили решение свернуть программу в Формуле-1

Пресс-служба компании «Хонда» на официальном сайте объяснила решение концерна свернуть программу по участию в Формуле-1.

«Автомобильная промышленность переживает период больших преобразований, которые происходят раз в сто лет. В связи с этим «Хонда» решила стремиться к достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Эта цель будет достигаться в рамках экологических инициатив компании, которые являются одним из наших главных приоритетов как производителя средств передвижения.

«Хонда» направит корпоративные ресурсы на исследования и разработку силовых установок будущего и технологий, включая производства автомобилей с топливными элементами и электромобилей.

Знания, полученные в Формуле-1, будут направлены на развитие энергетических технологий. Компания сосредоточится на достижении углеродной нейтральности. С этой целью «Хонда» приняла решение завершить выступления в Ф-1», — говорится в заявлении.