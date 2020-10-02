В «Хонде» объяснили решение свернуть программу в Формуле-1

Пресс-служба компании «Хонда» на официальном сайте объяснила решение концерна свернуть программу по участию в Формуле-1.
«Автомобильная промышленность переживает период больших преобразований, которые происходят раз в сто лет. В связи с этим «Хонда» решила стремиться к достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Эта цель будет достигаться в рамках экологических инициатив компании, которые являются одним из наших главных приоритетов как производителя средств передвижения.
«Хонда» направит корпоративные ресурсы на исследования и разработку силовых установок будущего и технологий, включая производства автомобилей с топливными элементами и электромобилей.
Знания, полученные в Формуле-1, будут направлены на развитие энергетических технологий. Компания сосредоточится на достижении углеродной нейтральности. С этой целью «Хонда» приняла решение завершить выступления в Ф-1», — говорится в заявлении.
- 2 октября 2020
-
11:55
-
11:50
-
11:24
-
11:09
-
10:47
-
09:02
-
00:42
-
00:01
- 1 октября 2020
-
22:57
-
21:36
-
20:08
-
18:44
-
17:57
-
16:57
-
16:43
-
15:59
-
15:07
-
14:48
-
13:33
-
13:15
-
11:38
-
10:44
-
10:19
-
00:50
- 30 сентября 2020
-
23:29
-
22:17
-
22:01
-
20:49
-
20:02
-
19:57
-
18:43
-
17:41
-
16:11
-
15:30
-
14:36