Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Хонде» объяснили решение свернуть программу в Формуле-1

В «Хонде» объяснили решение свернуть программу в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба компании «Хонда» на официальном сайте объяснила решение концерна свернуть программу по участию в Формуле-1.

«Автомобильная промышленность переживает период больших преобразований, которые происходят раз в сто лет. В связи с этим «Хонда» решила стремиться к достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Эта цель будет достигаться в рамках экологических инициатив компании, которые являются одним из наших главных приоритетов как производителя средств передвижения.

«Хонда» направит корпоративные ресурсы на исследования и разработку силовых установок будущего и технологий, включая производства автомобилей с топливными элементами и электромобилей.

Знания, полученные в Формуле-1, будут направлены на развитие энергетических технологий. Компания сосредоточится на достижении углеродной нейтральности. С этой целью «Хонда» приняла решение завершить выступления в Ф-1», — говорится в заявлении.

Хорнер рассказал, как уход «Хонды» повлияет на дальнейшие планы «Ред Булл» в Ф-1
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020