«Хонда», несмотря на уход из Ф-1, создаст для «Ред Булл» новый двигатель

Генеральный директор компании «Хонда» Такахиро Хачиго заявил, что решение японского производителя об уходе из Ф-1 после сезона-2021 не повлияет на предстоящую модернизацию силовых установок. По его словам, команда «Ред Булл» и сестринская «Альфа Таури» получат новую версию двигателя в следующем году.
«У нас есть семь гонок в этом году и ещё целый сезон впереди, и мы постараемся сделать всё возможное, чтобы выиграть. В следующем году мы представим новую силовую установку, чтобы вместе с «Ред Булл» побороться за титул.
Одним из вариантов для нас было продолжение участия в Формуле-1 и повышение возможностей бренда, а второй — вливание ресурсов в сторону углеродной нейтральности. В результате тщательного обсуждения мы пришли ко второму», — цитирует Хачиго Motorsport Week.
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