Комик Тамби сразится за выход в суперфинал чемпионата Forza Motorsport 2020
Сегодня состоится финал девятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020. В отборочных заездах девятого этапа приняли участие 3118 человек, 16 из которых прошли в финал этапа.
Главный гость этапа – известный российский комик Тамби Мосаев, сообщает пресс-служба чемпионата. Также участниками финала 4 октября станут два атлета Black Monster: участники сборных России по скейтбордингу и BMX Егор Кальдиков и Алекс Никулин.
Официальный автомобиль гонки – BMW M2 Coupe. Соревноваться участники девятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 будут на знаменитой трассе «Мэйпл Вэлли».
Прямая трансляция финала девятого этапа начнётся 4 октября в 18:00, её также можно посмотреть в официальной группе турнира во «ВКонтакте».
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