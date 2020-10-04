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Комик Тамби сразится за выход в суперфинал чемпионата Forza Motorsport 2020

Комик Тамби сразится за выход в суперфинал чемпионата Forza Motorsport 2020
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Сегодня состоится финал девятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020. В отборочных заездах девятого этапа приняли участие 3118 человек, 16 из которых прошли в финал этапа.

Главный гость этапа – известный российский комик Тамби Мосаев, сообщает пресс-служба чемпионата. Также участниками финала 4 октября станут два атлета Black Monster: участники сборных России по скейтбордингу и BMX Егор Кальдиков и Алекс Никулин.

Официальный автомобиль гонки – BMW M2 Coupe. Соревноваться участники девятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 будут на знаменитой трассе «Мэйпл Вэлли».

Прямая трансляция финала девятого этапа начнётся 4 октября в 18:00, её также можно посмотреть в официальной группе турнира во «ВКонтакте».

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