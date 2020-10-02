Поставщиком двигателей для «Ред Булл» в будущем может стать «Порше»

Как сообщает издание F1-Insider, «Ред Булл» ведёт переговоры с концерном «Фольксваген», который рассматривал вариант прийти в Формулу-1 со своим премиум-брендом «Порше» и давно искал подходящих партнёров.

По мнению инсайдеров, в «Порше» вряд ли будут готовы прийти в Формулу-1 в 2022 году, а вернутся в элитный класс автоспорта только с введением новых правил на силовые установки, которые вступят в силу в 2026 году.

Последнее появление «Порше» в Ф-1 датировано 1991 годом, когда компания поставляла моторы команде «Футворк», которая затем посреди сезона перешла на двигатели «Форд».



Напомним, компания «Хонда», которая поставляла двигатели «Ред Булл» и «Альфа Таури», объявила о закрытии программы в Формуле-1 после сезона-2021.