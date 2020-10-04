Глава «Премы» ответил, стоит ли Шварцману остаться в Ф-2 или стремиться в Формулу-1

Готов ли Шварцман к Формуле-1 и почему у него случился спад? Отвечает босс Роберта в Ф-2

Глава «Премы» — об успехах и неудачах россиянина, аварии Роберта с Миком Шумахером и недовольстве конкурентов в Сочи.