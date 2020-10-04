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Глава «Премы» ответил, стоит ли Шварцману остаться в Ф-2 или стремиться в Формулу-1

Глава «Премы» ответил, стоит ли Шварцману остаться в Ф-2 или стремиться в Формулу-1
Авто / Формула-1 0

Рене Розин, глава команды «Према», за которую в Формуле-2 выступает гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман, поделился своим мнением насчёт того, не полезнее для россиянина будет остаться ещё на сезон в Ф-2, чем стремиться перейти в Формулу-1 уже в 2021 году.

«Моя позиция очень проста: шансы попасть в Формулу-1 представляются не так часто. Такие шансы не приплывают тебе в обе руки, за них нужно цепляться. Если Роберт получит шанс перейти в Ф-1, то должен им воспользоваться. Потенциал для выступлений там у него есть.

Все гонщики, которые борются в Формуле-2 за топ-позиции, готовы к Формуле-1. Именно поэтому Ф-2 — главная молодёжная серия при Ф-1», — заявил Розин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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Глава «Премы» — об успехах и неудачах россиянина, аварии Роберта с Миком Шумахером и недовольстве конкурентов в Сочи.
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