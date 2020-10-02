В Формуле-1 выявили 10 случаев заражения коронавирусом

Международная автомобильная федерация (ФИА) и Формула-1 опубликовали очередные итоги тестирования персонала чемпионата мира на коронавирус, которое проводилось с 25 сентября по 1 октября.
«Было проведено 1822 теста гонщиков, членов команд и персонала. Из них тесты десяти человек оказались положительными. Все, чьи тесты дали положительный результат, относятся к вспомогательному персоналу», — говорится в заявлении ФИА и Формулы-1.
Напомним, на сегодняшний день среди пилотов был обнаружен лишь один случай заражения коронавирусом. Опасное заболевание перенёс гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Из-за этого мексиканец вынужден был пропустить Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия. Его место в команде временно занимал Нико Хюлькенберг.
После двухнедельного отсутствия Перес выступил на Гран-при Испании.
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