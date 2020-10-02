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Сайнс и Петерансель выступят за Mini на «Дакаре-2021»

Сайнс и Петерансель выступят за Mini на «Дакаре-2021»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший и Стефан Петерансель примут участие в ралли-марафоне «Дакар-2021», сообщает пресс-служба команды Mini. Для обоих гонщиков пресдтоящий ралли-марафон станет третьим подряд в составе X-raid Mini.

В январе 2020 года Карлос Сайнс -старший одержал победу в ралли-марафоне «Дакар-2020».

На том же ралли марафоне Петерансель установил историческое достижение — победа на 11-м спецучастке стала для него 80-й на спецучастках «Дакара» за всю историю. Это абсолютный рекорд многодневного ралли-марафона.

Ралли «Дакар» в 2021 году во второй раз пройдёт в Саудовской Аравии. Марафон состоится с 3 по 15 января.

Ранее стало известно, что девятикратный чемпион по классическому ралли (WRC) француз Себастьен Лёб выступит на «Дакаре-2021» в составе новой команды.

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