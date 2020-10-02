Мол — о возможном переходе «Ред Булл» на моторы «Мерседес»: Матешиц ненавидит этот бренд

Нидерландский комментатор Олав Мол считает, что уход «Хонды» из Формулы-1 может не помешать команде «Ред Булл» продолжать использовать силовые установки японского концерна.
«Один из вариантов для «Ред Булл» — использование двигателей «Хонды» в качестве «белой метки» и поиск кого-то для того, чтобы занять это место», — цитирует Мола GPBlog.
Это означает, что «Ред Булл» может найти кого-то на стороне, кто продолжит разработку двигателей «Хонды», как это случилось с командой в 2015 году, когда они переименовали двигатели «Рено» в Tag Heuer.
Кроме того, по мнению Мола, «Ред Булл» вряд ли сможет договориться с «Мерседесом» о поставке двигателей, поскольку владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц ненавидит этот бренд.
«С «Мерседесом» ничего не получится, поскольку Дитрих Матешиц ненавидит этот бренд», — подчеркнул Мол.
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