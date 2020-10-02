Петров — об уходе «Хонды»: теперь Ферстаппен, безусловно, захочет обсудить варианты

Пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров прокомментировал объявление «Хонды» об уходе из Формулы-1 в конце сезона-2021.



«Конечно, никто не ожидал такого решения «Хонды». Они вместе с командами прогрессировали. Ведь все команды когда-то начинали с низов и постепенно наращивали преимущество. Не всё легко даётся, но у них был заметный прогресс. Президент «Хонды» в своем комментарии сказал, что они уходят из Формулы-1 ради работы над новыми технологиями. Возможно, они ещё посчитали участие в Формуле-1 финансово невыгодным или получили то, что хотели получить: популярность, узнаваемость.



Теперь Ферстаппен, безусловно, захочет обсудить варианты. Любой пилот, имея возможность перейти в «Мерседес» и «Феррари», не будет упускать такой важный момент в жизни. Поэтому, думаю, если будет такая возможность и у него самого будет желание, то он может перейти в другую команду.



Другой вопрос — какие двигатели будет использовать «Ред Булл». У них машина по сути отличная. И, возможно, Макс хочет завоевать титул вместе с «Ред Булл», который дал ему шанс выступать в своём составе», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата».