Нико Хюлькенберг: в Формуле-1 слишком много тренировок, тянет в сон!

Бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг рассказал, что ему сильно наскучили свободные заезды. По словам немца, во время гоночного уик-энда бывает слишком много тренировок.

«На мой взгляд, старт гоночного уик-энда в Формуле-1 бывает слишком утомительным. Слишком много тренировок, они проходят совсем однообразно. Я занимался 10 лет одним и тем же, не было разнообразия. Всегда всё одно и то же: проехал несколько кругов, заехал в боксы, выехал. Тянет в сон!

В младших сериях мне всегда нравилось, что сразу после начала гоночного уик-энда проходит квалификация. И совсем неважно, сколько кругов ты проехал на тренировке, всегда нужно добиваться максимума», — цитирует Хюлькенберга Autosport со ссылкой на подкаст GQ.