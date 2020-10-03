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Уэббер — о выступлениях с Феттелем: в конечном счёте я утратил доверие к нему

Уэббер — о выступлениях с Феттелем: в конечном счёте я утратил доверие к нему
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик «Ред Булл» Марк Уэббер поделился воспоминаниями о работе с Себастьяном Феттелем в «Ред Булл».

«В профессиональном плане мы часто переходили все границы, и в итоге я утратил к нему доверие. Сейчас у нас довольно тесные отношения, обмениваемся сообщениями, но ушло достаточно бутылок красного вина, чтобы уладить это. С точки зрения того, что происходило в то время, это была настоящая головная боль для команды. В 2010 году мы вчетвером боролись за чемпионат — я и Себ против Льюиса и Фернандо на разных болидах. Это было настоящей головной болью для команды. Было много неприятных моментов. В конце концов команда начала разделяться, поэтому Кристану было крайне трудно справиться с этим», — приводит слова Марка Уэббера PlanetF1.

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