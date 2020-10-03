Вильнёв — об аварии Сайнса в Сочи: то, что он сделал, просто глупо

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал аварию Карлоса Сайнса на Гран-при России.
«Авария Сайнса в Сочи? Не понимаю, на что он надеялся. То, что он сделал, просто глупо. В том месте стояла настоящая стена. Он даже ногу с педали не поднял и уперся в стену. Считаю, это очень серьёзная ошибка», — приводит слова Вильнёва GPBlog.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
Сайнс широко зашёл во второй поворот, срезал его и, в соответствии с правилами, должен был проехать мимо специальных пенопластовых блоков со стрелками-указателями. Сайнс не рассчитал скорость автомобиля, не вписался и врезался передним левом колесом в отбойник. После этого на трассу был выпущена машина безопасности.
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