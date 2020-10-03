Шварцман был быстрейшим на тестах во Фьорано

Стали известны результаты, которые показали Каллум Айлотт, Мик Шумахер и Роберт Шварцман на тестах во Фьорано на болидах «Феррари» 2018 года. Как сообщает паблик «ВКонтакте» Funny Formula со ссылкой на информацию от Роберта Шварцмана, лучшее время Роберта составило 58,2 секунды, Айлотт проехал лучший круг за 58,5, а Мик — за 58,8.



Таким образом, именно на счету российского гонщика был лучший круг в ходе тестового дня.



Напомним, как одному из трёх лучших пилотов академии «Феррари» (Ferrari Driver Academy), Шварцману предоставили возможность дебютировать за рулём автомобиля Формулы-1 уже в этом сезоне. 11 декабря российский гонщик впервые примет участие в пятничной тренировке на Гран-при Абу-Даби. Айлотт и Шумахер дебютируют в официальной сессии Формулы-1 на Гран-при Айфеля 9 октября.



В сезоне Формулы-2 2020 года Шварцман, на счету которого 140 очков, занимает пятое место. У лидера сезона Мика Шумахера — 191 очко. До конца сезона осталось провести два этапа, то есть четыре гонки. Оба этапа пройдут в Бахрейне.