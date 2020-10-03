В «Альфа Таури» сняли мини-фильм о том, как Квят жил в Сочи
Команда Формулы-1 «Альфа Таури» выпустила на своём YouTube-канале мини-фильм, как жил российский гонщик Даниил Квят в дни проведения домашнего Гран-при России на «Сочи Автодроме».
На видео показаны будни Даниила Квята во время этапа. В ролик попали упражнения Даниила в игре на гитаре в моторхоуме. Оператору удалось застать Даниила с гитарой в одних трусах.
Кроме того, в мини-фильм вошли кадры с брифинга пилотов, тренировок и взаимодействия напарников по команде — Квята и Пьера Гасли.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Альфа Таури».
Напомним, Даниил Квят по итогам Гран-при России финишировал на восьмой позиции, набрав четыре очка. В личном зачёте Квят с 14 очками занимает 14-ю позицию.
- 3 октября 2020
-
14:53
-
13:46
-
12:50
-
11:53
-
10:48
-
09:54
-
00:16
- 2 октября 2020
-
23:19
-
22:20
-
22:05
-
21:34
-
20:46
-
19:50
-
19:00
-
18:53
-
18:43
-
18:06
-
16:41
-
16:19
-
15:14
-
14:20
-
12:50
-
11:55
-
11:50
-
11:24
-
11:09
-
10:47
-
09:02
-
00:42
-
00:01
- 1 октября 2020
-
22:57
-
21:36
-
20:08
-
18:44
-
17:57
Партнерский контент