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В «Альфа Таури» сняли мини-фильм о том, как Квят жил в Сочи

В «Альфа Таури» сняли мини-фильм о том, как Квят жил в Сочи
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» выпустила на своём YouTube-канале мини-фильм, как жил российский гонщик Даниил Квят в дни проведения домашнего Гран-при России на «Сочи Автодроме».

На видео показаны будни Даниила Квята во время этапа. В ролик попали упражнения Даниила в игре на гитаре в моторхоуме. Оператору удалось застать Даниила с гитарой в одних трусах.

Кроме того, в мини-фильм вошли кадры с брифинга пилотов, тренировок и взаимодействия напарников по команде — Квята и Пьера Гасли.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Альфа Таури».

Напомним, Даниил Квят по итогам Гран-при России финишировал на восьмой позиции, набрав четыре очка. В личном зачёте Квят с 14 очками занимает 14-ю позицию.

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