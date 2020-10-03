В Великобритании погиб гонщик-миллионер, пытаясь установить рекорд скорости

Бизнесмен и телеведущий Зеф Айзенберг погиб в аварии на аэродроме Элвингтон, сообщает Daily Mail. Айзенберг пытался побить рекорд скорости в Великобритании на модифицированном Porsche 911 Turbo S.



Во время испытания Айзенберг не справился с управлением и на высокой скорости вылетел с трассы. Гонщик скончался от полученных травм на месте.



У Зефа Айзенберга остались жена и двое детей. Айзенбергу было 47 лет.



На счету Зефа Айзенберга остаётся более семидесяти рекордов страны по скорости на мотоциклах, автомобилях и квадроциклах. В 2016 году гонщик серьёзно пострадал в аварии при попытке поставить рекорд на газотурбинном мотоцикле. Айзенберг получил 11 переломов, однако уже через год вернулся за руль.