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Макс Ферстаппен: сейчас в Формуле-1 практически невозможно гоняться

Макс Ферстаппен: сейчас в Формуле-1 практически невозможно гоняться
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем изменении технического регламента Формулы-1. Голландец предположил, что в 2022 году болиды будут способствовать проведению более интересных гонок.

«Хоть наши машины и могут стать медленнее, мы хотим интересные гонки. Должна появиться возможность догонять и обгонять. Это было бы здорово, ведь сейчас в Формуле-1 практически невозможно гоняться», — цитирует Ферстаппена GPBlog.

Ферстаппен в нынешнем сезоне занимает третье место в зачёте пилотов. Голландец набрал 128 очков. Второе место занимает гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас (161), лидирует его напарник Льюис Хэмилтон (205).

Появились слухи о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл». Они связаны с предстоящим уходом из Формулы-1 компании «Хонда».

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