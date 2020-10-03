Макс Ферстаппен: сейчас в Формуле-1 практически невозможно гоняться

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем изменении технического регламента Формулы-1. Голландец предположил, что в 2022 году болиды будут способствовать проведению более интересных гонок.
«Хоть наши машины и могут стать медленнее, мы хотим интересные гонки. Должна появиться возможность догонять и обгонять. Это было бы здорово, ведь сейчас в Формуле-1 практически невозможно гоняться», — цитирует Ферстаппена GPBlog.
Ферстаппен в нынешнем сезоне занимает третье место в зачёте пилотов. Голландец набрал 128 очков. Второе место занимает гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас (161), лидирует его напарник Льюис Хэмилтон (205).
Появились слухи о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл». Они связаны с предстоящим уходом из Формулы-1 компании «Хонда».
- 3 октября 2020
-
19:19
-
17:26
-
16:36
-
15:47
-
14:53
-
13:46
-
12:50
-
11:53
-
10:48
-
09:54
-
00:16
- 2 октября 2020
-
23:19
-
22:20
-
22:05
-
21:34
-
20:46
-
19:50
-
19:00
-
18:53
-
18:43
-
18:06
-
16:41
-
16:19
-
15:14
-
14:20
-
12:50
-
11:55
-
11:50
-
11:24
-
11:09
-
10:47
-
09:02
-
00:42
-
00:01
- 1 октября 2020
-
22:57