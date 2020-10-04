Главный стратег «Феррари»: Феттель во время Гран-при России был слишком медленным

Главный стратег «Феррари» Инаки Руэда поделился мнением о стратегии пилота «Скудерии» Себастьяна Феттеля на Гран-при России. Немецкий гонщик перешёл с «медиума» на «хард» на два круга позже, чем его напарник Шарль Леклер. После гонки Феттель пожаловался на трафик.



«Фетталь был слишком медленным, чтобы обгонять. Он мог совершить подрезку Грожана и Джовинацци, но тогда бы он застрял позади Магнуссена на всю гонку. Мы спросили Себа о состоянии его резины. Затем после его ответа решили придерживаться первоначального плана.



Мы задумывались о переходе на «софт», но его шины пришли в негодность раньше, чем ожидалось. За 23 круга до финиша ставить мягкие покрышки было бы слишком большим риском», — цитирует Руэду Speedweek.