Корреа, попавший в аварию с Юбером, впервые показал ренгтен своих ног

Американский пилот Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа впервые опубликовал снимок рентгена ноги, которую он травмировал в жуткой аварии на трассе в Бельгии в 2019 году. В той аварии погиб француз Антуан Юбер. Корреа сломал обе ноги. На протяжении нескольких дней жизнь американца находилась в опасности.

«Впервые показываю снимок рентгена», — написал Корреа.

Ранее спортсмен перенёс уже 20-ю операцию. Он впервые опубликовал фото рентгена после аварии.

У гонщика после аварии были проблемы с лёгкими и позвоночником, но сейчас беспокойство вызывает состояние правой ноги. Ему по-прежнему приходится использовать поддерживающее устройство, способствующее срастанию костей. Ещё недавно спортсмену приходилось передвигаться на инвалидной коляске.