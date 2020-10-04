Корреа, попавший в аварию с Юбером, впервые показал ренгтен своих ног
Американский пилот Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа впервые опубликовал снимок рентгена ноги, которую он травмировал в жуткой аварии на трассе в Бельгии в 2019 году. В той аварии погиб француз Антуан Юбер. Корреа сломал обе ноги. На протяжении нескольких дней жизнь американца находилась в опасности.
«Впервые показываю снимок рентгена», — написал Корреа.
Ранее спортсмен перенёс уже 20-ю операцию. Он впервые опубликовал фото рентгена после аварии.
У гонщика после аварии были проблемы с лёгкими и позвоночником, но сейчас беспокойство вызывает состояние правой ноги. Ему по-прежнему приходится использовать поддерживающее устройство, способствующее срастанию костей. Ещё недавно спортсмену приходилось передвигаться на инвалидной коляске.
Корреа, едва не погибший в аварии с Юбером, готовится к 20-й операции
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