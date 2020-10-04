Феттель хотел бы посоревноваться с другими пилотами Ф-1 на одинаковых автомобилях

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что хотел бы посоревноваться с соперниками по Формуле-1, используя автомобили других серий. В 1984 году организаторы Формулы-1 в честь открытия трассы в Нурбургринге провели гонку с участием пилотов Формулы-1, которые соревновались на машинах Mercedes 190 E. С тех пор подобные соревнования в Формуле-1 не проводились.
«Было бы весело, поддержал бы такую идею. Если бы мы могли посоревноваться на машинах для туринга, например, или каких-то других, где возможна жёсткая борьба, было бы интересно. С последней такой гонки прошло много времени. Сейчас мы проводим столько Гран-при Формулы-1, но было бы интересно попробовать погоняться и на других машинах.
Сейчас уровень очень и очень высок. Пилоты должны быть сосредоточены на чём-то одном. Но было бы весело попробовать что-то новое, сесть за руль машин других категорий», — цитирует Феттеля Autosport.
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