Бюджет «Уильямса» в 2021 году будет близок к потолку
Приобретение «Уильямса» компанией Dorilton Capital в августе помогло команде получить необходимые инвестиции. Как сообщил руководитель команды Саймон Робертс, теперь «Уильямс» сможет работать с бюджетом, который будет близок к максимально допустимому.
С 2021 года в Формуле-1 будет действовать новый финансовый регламент. Бюджет команд не должен превышать $ 145 млн. «Наш бюджет рассчитан из стремления приблизиться к потолку. В этом году уже слишком поздно, у нас остаётся лишь четыре месяца. Но мы изучаем ситуацию на следующий год. Теперь у нас есть необходимое финансирование. Но бездумных средств не будет. Планируем тратить лишь столько, сколько необходимо», — цитирует Робертса пресс-служба Формулы-1.
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