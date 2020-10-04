Бюджет «Уильямса» в 2021 году будет близок к потолку

Приобретение «Уильямса» компанией Dorilton Capital в августе помогло команде получить необходимые инвестиции. Как сообщил руководитель команды Саймон Робертс, теперь «Уильямс» сможет работать с бюджетом, который будет близок к максимально допустимому.

С 2021 года в Формуле-1 будет действовать новый финансовый регламент. Бюджет команд не должен превышать $ 145 млн. «Наш бюджет рассчитан из стремления приблизиться к потолку. В этом году уже слишком поздно, у нас остаётся лишь четыре месяца. Но мы изучаем ситуацию на следующий год. Теперь у нас есть необходимое финансирование. Но бездумных средств не будет. Планируем тратить лишь столько, сколько необходимо», — цитирует Робертса пресс-служба Формулы-1.