Финал чемпионата мира по картингу закончился скандалом и потасовкой

Неприятный инцидент произошёл во время финала чемпионата мира по картингу на картодроме в Лонато. Гонщик Лука Корбери, семья которого владеет этим картодромом, попал в аварию в ходе гонки. Будучи разозлённым из-за этого инцидента, Корбери дождался, пока соперники проедут круг и бросил передний бампер своего карта в одного из соперников. К счастью, это не привело к серьёзной аварии.
Права на видео принадлежат Federation Internationale de l'Automobile. Посмотреть видео можно в «твиттере» RaceFans.
Пока неизвестно, какие санкции будут ждать гонщика, однако он уже подвергся критике со стороны других гонщиков. Двукратный чемпион Формулы-Е Жан-Эрик Вернь заявил, что у него «нет слов, чтобы описать это поведение».
Примечательно, что 23-летний Корбери завершил спортивную карьеру. Он является чемпионом KF3 World Cup в 2012 году.
После гонки в «закрытом парке» ситуация продолжила накаляться — Лука вступил в потасовку с Паоло Эполито — тем самым гонщиком, в которого он пытался запустить частью своего карта. «Бойцов» попытались разнять, однако за Луку вступился ещё один человек, что в итоге переросло в массовую потасовку.
Посмотреть видео можно в «твиттере».
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