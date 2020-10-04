На Гран-при Айфеля прогнозируют холод и дождь

Стал известен прогноз погоды на Гран-при Айфеля, который состоится на трассе «Нюрбургринг» с 9 по 11 октября. По прогнозам синоптиков, в пятницу и в воскресенье ожидаются ливни, причём дожди будут идти с тура до позднего вечера. В субботу по прогнозу погоды будет сухо.



При этом максимальная температура воздуха в ходе уик-энда составит всего 11 градусов по Цельсию. Для сравнения — в день гонки Гран-при России температура была около 30 градусов.



Дождь в пятницу может осложнить работу молодым пилотам — напомним, два пилота Академии «Феррари» получат право проверить свои силы за рулём болидов Формулы-1 во время первой свободной практики на Гран-при Айфеля. Мик Шумахер заменит Антонио Джовинацци в «Альфа Ромео», Каллум Айлотт будет управлять машиной команды «Хаас».

