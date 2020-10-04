Ван дер Гарде — о итальянском картингисте: пример того, каким гонщиком не нужно быть
Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде раскритиковал итальянца Луку Корбери за инцидент на финальной гонке чемпионата мира по картингу.
Напомним, Лука Корбери, семья которого владеет картодромом, попал в аварию в ходе гонки. Будучи разозлённым из-за этого инцидента, Корбери дождался, пока соперники проедут круг и бросил передний бампер своего карта в одного из соперников. К счастью, это не привело к серьёзной аварии.
«Я всегда учу детей тому, что уважение должно оставаться при вас даже во время гонки. Я много ругался в машине, в шлеме, но ты всегда должен сохранять спокойствие. Это пример того, каким гонщиком не нужно быть. Это неприемлемо, он заслуживает долгой дисквалификации», — написал ван дер Гарде в своём «твиттере».
Финал чемпионата мира по картингу закончился скандалом и потасовкой
- 4 октября 2020
-
23:01
-
21:49
-
19:56
-
18:33
-
16:33
-
16:30
-
15:55
-
14:36
-
13:30
-
13:00
-
11:46
-
09:51
-
00:56
- 3 октября 2020
-
23:38
-
23:22
-
21:30
-
21:07
-
19:19
-
17:26
-
16:36
-
15:47
-
14:53
-
13:46
-
12:50
-
11:53
-
10:48
-
09:54
-
00:16
- 2 октября 2020
-
23:19
-
22:20
-
22:05
-
21:34
-
20:46
-
19:50
-
19:00
Партнерский контент