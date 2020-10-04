Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ван дер Гарде — о итальянском картингисте: пример того, каким гонщиком не нужно быть

Ван дер Гарде — о итальянском картингисте: пример того, каким гонщиком не нужно быть
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде раскритиковал итальянца Луку Корбери за инцидент на финальной гонке чемпионата мира по картингу.

Напомним, Лука Корбери, семья которого владеет картодромом, попал в аварию в ходе гонки. Будучи разозлённым из-за этого инцидента, Корбери дождался, пока соперники проедут круг и бросил передний бампер своего карта в одного из соперников. К счастью, это не привело к серьёзной аварии.

«Я всегда учу детей тому, что уважение должно оставаться при вас даже во время гонки. Я много ругался в машине, в шлеме, но ты всегда должен сохранять спокойствие. Это пример того, каким гонщиком не нужно быть. Это неприемлемо, он заслуживает долгой дисквалификации», — написал ван дер Гарде в своём «твиттере».

Финал чемпионата мира по картингу закончился скандалом и потасовкой
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020