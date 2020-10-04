Ван дер Гарде — о итальянском картингисте: пример того, каким гонщиком не нужно быть

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде раскритиковал итальянца Луку Корбери за инцидент на финальной гонке чемпионата мира по картингу.



Напомним, Лука Корбери, семья которого владеет картодромом, попал в аварию в ходе гонки. Будучи разозлённым из-за этого инцидента, Корбери дождался, пока соперники проедут круг и бросил передний бампер своего карта в одного из соперников. К счастью, это не привело к серьёзной аварии.



«Я всегда учу детей тому, что уважение должно оставаться при вас даже во время гонки. Я много ругался в машине, в шлеме, но ты всегда должен сохранять спокойствие. Это пример того, каким гонщиком не нужно быть. Это неприемлемо, он заслуживает долгой дисквалификации», — написал ван дер Гарде в своём «твиттере».

Финал чемпионата мира по картингу закончился скандалом и потасовкой