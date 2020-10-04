Култхард рассказал, как «Ред Булл» убедил Ньюи перейти в команду

Бывший гонщик «Ред Булл» Дэвид Култхард рассказал, как австрийская команда убедила перейти в свой стан одного из самых успешных инженеров Формулы-1 Эдриана Ньюи.
«Важнейшую роль в успехе „Ред Булл“ всегда играли человеческие отношения. Если вы открыты и говорите о желании работать с тем или иным человеком, то у вас всё получится. И в таких условиях гораздо проще доверять друг другу.
Мы с Эдрианом всегда поддерживали связь, а затем начали общаться и с Кристианом. Потом все втайне встретились в Лондоне за ужином и обсудили возможность перемен. После этого была организована встреча с Дитрихом Матешицем, чтобы Ньюи получил представление о намерениях „Ред Булл“. Именно это убедило его пойти на тот шаг, который называли безумием. Ньюи перешёл в команду, которая не выиграла на тот момент ни одной гонки», — приводит слова Дэвида Култхарда SpeedWeek.
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