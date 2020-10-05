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Эксперт — о поставщике моторов для «Ред Булл»: не стоит списывать со счетов «Мерседес»

Эксперт — о поставщике моторов для «Ред Булл»: не стоит списывать со счетов «Мерседес»
Авто / Формула-1 0

Эксперт SkySports Тед Кравитц считает, что «Мерседес» может стать новым поставщиком двигателей для «Ред Булл».

«Да, наиболее очевидным вариантом выглядит то, что „Хонда“ продаст свою интеллектуальную собственность какому-то независимому производителю, но я бы не стал списывать со счетов „Мерседес“, — приводит слова Теда Кравитца SkySports.

По мнению Кравитца, важным моментом является то, что Ники Лауда в 2015 или 2016 году был близок к заключению контракта с „Ред Булл“ о поставке моторов, однако Тото Вольф заблокировал сделку.

Напомним, 2 октября компания «Хонда» официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021.

«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей. Но с тех пор как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед: три в прошлом сезоне и две в нынешнем.

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