Эксперт — о поставщике моторов для «Ред Булл»: не стоит списывать со счетов «Мерседес»

Эксперт SkySports Тед Кравитц считает, что «Мерседес» может стать новым поставщиком двигателей для «Ред Булл».
«Да, наиболее очевидным вариантом выглядит то, что „Хонда“ продаст свою интеллектуальную собственность какому-то независимому производителю, но я бы не стал списывать со счетов „Мерседес“, — приводит слова Теда Кравитца SkySports.
По мнению Кравитца, важным моментом является то, что Ники Лауда в 2015 или 2016 году был близок к заключению контракта с „Ред Булл“ о поставке моторов, однако Тото Вольф заблокировал сделку.
Напомним, 2 октября компания «Хонда» официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021.
«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей. Но с тех пор как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед: три в прошлом сезоне и две в нынешнем.
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