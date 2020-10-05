Марко: в «Ред Булл» есть пилот, чья девушка была заражена коронавирусом

Консультант Хельмут Марко рассказал, что у «Ред Булл» есть два пилота, которые в последнее время контактировали с людьми, сдавшими положительный тест на коронавирус. По его словам, на гонщиках это никак не сказалось. У обоих впоследствии были отрицательные тесты.



«У нас есть пилот, чья девушка была заражена, но не он сам. Ещё один наш гонщик был на вечеринке с тремя инфицированными людьми, и его тест в итоге тоже был отрицательным», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на LAOLA1.



Напомним, на сегодняшний день среди пилотов был обнаружен лишь один случай заражения коронавирусом. Опасное заболевание перенёс гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Из-за этого мексиканец вынужден был пропустить Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия. Его место в команде временно занимал Нико Хюлькенберг. После двухнедельного отсутствия Перес выступил на Гран-при Испании.