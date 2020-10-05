«Феррари» не будет переводить сразу трёх молодых пилотов в Ф-1 на следующий год

Руководитель Академии «Феррари» и спортивный директор «Скудерии» Лоран Мекис заявил, что итальянская команда не будет одновременно переводить в Ф-1 Роберта Шварцмана, Мика Шумахера и Куллума Айлотта.
«Мы рады, что в нашей программе столько многообещающих молодых пилотов, это даёт нам стабильность. У «Феррари» есть много разных вариантов на будущее, именно поэтому академия была основана.
Мы, конечно, знаем, что невозможно перевести трёх гонщиков в Формулу-1 одновременно. Но у нас есть достаточно инструментов, чтобы обучать их дальше, будь то в Формуле-2 или в роли тест-пилотов», — приводит слова Мекиса GrandPX.
В личном зачёте Формулы-2 лидирует в чемпионате Мик Шумахер (191). Вторым идёт Каллум Айлотт (169). Юки Цунода (147) — третий. Четвёртая строчка у Кристиана Лундгора (145). Шварцман (140) занимает пятое место.
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