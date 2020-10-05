Промоутер Гран-при России Формулы-1 рассказал, как боролся с билетными спекулянтами

Благодаря службе безопасности АНО «РОСГОНКИ» удалось заблокировать значительное количество детских билетов на Гран-при России Формулы-1, которые перекупщики выдавали за взрослые. В данном случае перекупщики нарушали условия оферты, касающиеся запрета на перепродажу билетов, информирует пресс-служба компании-промоутера.



В этом году сотрудники отдела МВД по борьбе с экономическими преступлениями принимали заявления от пострадавших граждан неподалеку от главного входа на «Сочи Автодром». Благодаря этому зрители, купившие недействительные билеты, могли на месте написать заявление в правоохранительные органы.



В сети Интернет можно найти множество сайтов мошенников, владельцы которых зарабатывают на перепродаже билетов. Часто такие сайты имеют названия, схожие с названиями официальных ресурсов по продаже билетов. Например, был выявлен сайт f1-sochiautodrom.ru, название которого похоже на название официального сайта f1.sochiautodrom.ru. Через фальшивый сайт реализовывались билеты на Гран-при России. Сотрудники службы безопасности АНО «РОСГОНКИ» передали все необходимые материалы в правоохранительные органы, в настоящий момент сайт заблокирован.



Тем временем, уже стартовали продажи билетов на Гран-при России 2021 года. Чтобы не стать жертвой перекупщиков и иметь возможность выбрать лучшие места, рекомендуется покупать билеты на официальном сайте. До 18 октября можно получить дополнительную выгоду до 45% от финальной стоимости билетов – действует акция «Ранние продажи», в соответствии с которой многие билеты продаются по сниженным ценам.