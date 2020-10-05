Промоутер Гран-при России Формулы-1 рассказал, как боролся с билетными спекулянтами

Благодаря службе безопасности АНО «РОСГОНКИ» удалось заблокировать значительное количество детских билетов на Гран-при России Формулы-1, которые перекупщики выдавали за взрослые. В данном случае перекупщики нарушали условия оферты, касающиеся запрета на перепродажу билетов, информирует пресс-служба компании-промоутера.
В этом году сотрудники отдела МВД по борьбе с экономическими преступлениями принимали заявления от пострадавших граждан неподалеку от главного входа на «Сочи Автодром». Благодаря этому зрители, купившие недействительные билеты, могли на месте написать заявление в правоохранительные органы.
В сети Интернет можно найти множество сайтов мошенников, владельцы которых зарабатывают на перепродаже билетов. Часто такие сайты имеют названия, схожие с названиями официальных ресурсов по продаже билетов. Например, был выявлен сайт f1-sochiautodrom.ru, название которого похоже на название официального сайта f1.sochiautodrom.ru. Через фальшивый сайт реализовывались билеты на Гран-при России. Сотрудники службы безопасности АНО «РОСГОНКИ» передали все необходимые материалы в правоохранительные органы, в настоящий момент сайт заблокирован.
Тем временем, уже стартовали продажи билетов на Гран-при России 2021 года. Чтобы не стать жертвой перекупщиков и иметь возможность выбрать лучшие места, рекомендуется покупать билеты на официальном сайте. До 18 октября можно получить дополнительную выгоду до 45% от финальной стоимости билетов – действует акция «Ранние продажи», в соответствии с которой многие билеты продаются по сниженным ценам.
- 5 октября 2020
-
11:35
-
11:12
-
11:04
-
10:03
-
09:01
-
09:00
-
01:04
- 4 октября 2020
-
23:53
-
23:01
-
21:49
-
19:56
-
18:33
-
16:33
-
16:30
-
15:55
-
14:36
-
13:30
-
13:00
-
11:46
-
09:51
-
00:56
- 3 октября 2020
-
23:38
-
23:22
-
21:30
-
21:07
-
19:19
-
17:26
-
16:36
-
15:47
-
14:53
-
13:46
-
12:50
-
11:53
-
10:48
-
09:54