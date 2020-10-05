Ферстаппен: конечно, я понимаю Формулу-1 немного лучше Албона

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко недавно заявил, что Александер Албон останется в австрийском коллективе до тех пор, пока его работа будет удовлетворять команду. Журналисты решили поинтересоваться у его напарника Макса Ферстаппена, что он думает по этому поводу.
«Сейчас я сам разбираюсь в машине гораздо лучше, чем в первый год. И, конечно, я понимаю Формулу-1 немного лучше него. Но мы с Алексом хорошо работаем вместе, движемся в одном направлении. Да, вероятно, гонщик с десятилетним опытом в Формуле-1 знает больше. Это совершенно нормально. Но думаю, команда довольна отзывами Алекса. Тем более, что это не так сложно, как многие думают. Есть недостаточная поворачиваемость или избыточная — это легко объяснить. А когда речь идёт о новинках, мы оба хотим одного и того же», — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Total.
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